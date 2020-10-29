河北省沧州市：杨立新

杨立新，男，汉，中专，群众，1983年3月

工作单位：盐山县边务乡杨龙潭村卫生室，从事医生工作15年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

杨立新，男，从事医生十多年，为基层老百姓看病，做好基层的卫生服务工作，治病救人，造福百姓，让患者用最便宜的钱把病看好，用最好的态度服务患者，彰显出自己的责任与担当。获得患者送来的荣誉锦旗，疫情捐赠消毒液口罩，给村民宣传防疫知识。