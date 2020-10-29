河北省廊坊市：杨红艳

杨红艳，女，汉，中专，团员，1974年10月

工作单位：河北省廊坊市霸州市杨红艳卫生室，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年毕业于廊坊市卫生职业学院，后就业与胜芳镇卫生院，两年后开始经营诊所至今，在诊所平常的工作一直是把服务老百姓放在第一位，今年的大年初二突然接到镇中心卫生院的紧急通知，立即马不停蹄的赶往卫生院参加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控紧急会议，由于疫情紧急，医用口罩，消毒液，体温计等防护物成了紧俏物，防护服，护目镜更是极度缺乏，但是即使防护物资不够用，自我防护不到位，也要第一考虑老百姓的安全，由于霸州这边外地人口回家过年居多，在冒着被感染的风险下，把村里的村民挨家挨户走一遍，有过接触史的立刻登记上报，挨家挨户的把体温测过一遍才能稍微踏实一点回家，每一天帮助村委会在村里的广播播报防疫小常识，嘱咐大家不要外出，外出的做好登记，回来第一时间测量体温，就这样整个疫情阶段使我非常充实，村口的执勤，村里的广播，为保护好一方百姓尽到了我的绵薄之力。