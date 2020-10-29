杨贵海，男，汉，中专，群众，1961年3月

工作单位：杨贵海诊所，从事医生工作35年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从医35年，在一线默默地奉献自己，在工作上兢兢业业，任劳任怨，不怕苦，不怕累，全心全意为人民健康事业服务，团结同事，爱护病友，深受医患的好评。

全心全意、热情地为患者服务，在临床工作中，急患者所急，忧患者之所忧，想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，始终把患者的生命放在第一位，每次诊病前都要调整自己的心态，对待每位病人都要认真检查，认真开出处方，详细解说，经常电话随访，随时掌握病人的动态，不放过病情的每个细节，对待病人就像对待家人一样。