河北省三河市：杨柏林
杨柏林，男，汉，专科，群众，1972年8月
工作单位：河北省三河市燕郊杨柏林诊所，从事医生工作30年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
中医世家毕业黑龙江中医大学，从医30年如一日，持无懈怠，读书临证，没日必有一得，修心养性，每夜反复一失，为病人之所急，常已用药不中而自责，患者向愈而感快慰。
擅长内科妇科杂病中西医结合拯危救急，治疗各种皮肤病，继承创新，疗效显著。
本人荣获2000年度，全国优秀医生奖，多次被评为省市级劳模及先进个人十佳优秀青年称号，同年被中国疑难病专家委员会评委特色医师。
本人深受国医大师张琪教授关爱及真传，替笔完成诸多医案论著，省中医研究院授予青年医生，前途远大奖牌，令其信受鼓励。
疫情期间，来就诊的患者积极做好登记，发热的患者及时上报处理，在整个过程中，不但冒着染病的风险，而且还要对患者进行心理安慰，与患者及家属沟通，减轻他们的心理负担。此时此刻，在我的心中，个人的安危已不再重要，人民的生命安全高于一切。苦点累点危险点都不要紧，只要我们能早日战胜新冠病毒的疫情，所有的付出都是让人欣慰和值得的，因为我是一名光荣的白衣战士
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