河北省保定市：闫海设

闫海设，男，汉，中专，，1981年63月

工作单位：肖官营镇辛庄卫生室，从事医生工作12年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

闫海设，除了日常忙碌的工作，与此同时，也常常被一种感动包围着。有一次，糖尿病患者刘某某，因为就医时间长，疗效欠佳而拒绝进食，并跟家人闹脾气，我得知这个情况，就天天去安慰她，告诉他绝食对病情的危害，帮他树立信心。再耐心的开导下，刘某听从了劝说，积极来到我们诊所进行治疗，放弃绝食，病情很快得到了好转，12天后痊愈，家属万分感谢，我也甜到心里。我一直坚信：基层社区是全科医生锻炼成长的大熔炉，加强基层卫生人才队伍建设是建立健全医疗卫生服务体系的关键环节。在实践中探索，在锻炼中成长，是每一个医学生成长的必由之路。我经常说的一句话：乡村医生虽然没有大医院医生那样的光环，但是作为一名医生，不论在哪里工作，只要爱岗敬业，勤奋好学，努力工作，都能成为对百姓，对社会有用的人。

在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。