河北省唐山市：轩晨红

轩晨红，男，汉，大专，群众，1979年4月

工作单位：晨红卫生所，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

自参加卫生工作以来，工作认真努力，积极学习医疗技能，为广大群众提供优质的医疗服务，受到广大群众的好评，抗击新冠肺炎疫情中，积极向广大群众普及健康知识，预防知识，为抗疫做出应有的贡献。