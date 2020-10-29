河北省保定市：许英财

许英财，男，汉，中专，群众，1977年3月

工作单位：定兴县房家庄村卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

人就算活到了150岁，如果没有为别人做点有益的事，那也是虚度年华，这是我的心里话，我也是这么做得。自开始工作以来，对自己的工作和病人充满热情，对事业也是充满信心，平时注重自己的临床医术提升，有时间就去学习观摩，为了掌握更多的专业知识，能很好地服务村民。农村基层卫生工作是一项艰苦而光荣的任务，20年来，一直坚守在农村基层卫生工作第一线，严寒酷暑从无怨言，从医20年，不管刮风下雨，不管白天黑夜，病人随叫随到，不怕苦不怕累，不怕麻烦，精心治疗，耐心护理，让患者满意，也让家属放心。2012年的一个夜晚，夜里12点多，村里的王大娘患有肺心病，因为受凉急性发作，家属给我打电话，

顾不上一天的疲惫和寒冷，立刻赶到病人家里进行了抢救，使病人脱离危险，家属十分感谢，后来经过10多天的治疗康复，这样的事情还有很多很多。。。。。。

在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。