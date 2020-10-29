河北省河间市：徐文争

徐文争，男，汉，中专，群众，1975年12月

工作单位：瀛洲镇徐文争卫生室，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

徐文争，男，河间市徐文争卫生室医生，从医26年来，扎根基层，治病救人。2020年新型冠状病毒爆发以来，先后在河间市党校，河间市中小学等多个单位进行免费消毒防疫。向河间市哺子村书苑居小区等多个单位捐赠消毒液，口罩，免费向周边村民进行义诊活动。免费为河间市光荣院革命老军人针灸，为环卫工人送药，为教师，孤寡老人退役军人贴三伏贴，等达500余次，免费治疗7000余人，独创排栓疗法加八仙通脉汤疗法为近3000人消除了病痛。20年3月份以来，义务深入小区学校进行消毒杀菌40余次，为3所学校捐赠两万余元防疫物资，被评为“优秀医师”、“河间好人”典型代表，“时代新人·河北好人”代表。事迹被河间周报，河间市广播电台，沧州市广播电台，沧州日报等多家媒体报道。