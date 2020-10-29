河北省邢台市：徐孟涛

徐孟涛，男，汉族，大专，群众，1981年4月6

工作单位：邢台市桥西区斜街锦园小区2号楼3单位西侧一，二层门面房，从事医生工作16年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2020年2月份—3月末，两个月时间里一直在社区服务抗疫工作，为群众免费发放口罩，酒精，84等消毒用品，坚持在社区为群众测量体温，为群众解决力所能及的医疗服务