河北省：徐美荣
徐美荣，女，汉，大专，群众，1975年9月
工作单位：徐美荣卫生室，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
徐美荣，女，1995年毕业于廊坊卫生职业学院，1995年至2007年就诊于北旺卫生院，努力想解决农村看病难的问题，所以在2007年办理西孟村卫生室营业执照，开始就业于西孟村徐美荣卫生室至今，从医期间，一直是急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，始终坚持“医者父母心”原则，在本次疫情期间，徐大夫谨遵上级任务，为到诊所的患者一一登记，一一测体温，有任何有风险的患者积极上报，积极处理，在各个高速路口需要医生执勤的时候，徐大夫自告奋勇，首当其冲，疫情比较严重的时候，徐大夫在高风险的高速路口执勤，同时为村里的患者建立起了患者群，在执勤的同时，不忘身边的患者，执勤有时一站就是十几个小时，休息的时候还要照顾自己的患者群，生怕哪个患者有什么事情，她没看到给耽误。徐大夫从医理念，树立终身学习的理念，珍惜学习机会，妥善处理好学习与工作之间的关系，努力赢得老百姓的信赖，努力发挥乡村医生的模范带头作用，重视农村医疗卫生事业，争取为广大农民群众健康做出新的贡献。
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