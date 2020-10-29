肖娟，女，汉，高中，群众，1974年2月

工作单位：河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇河泉村肖娟卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从医20多年一直坚守在农村医疗工作一线，兢兢业业的做好自己本职工作，认真细心耐心对待每一位患者，业务时间经常阅读与医学有关书籍参加各类培训进修，不断积累理论与实践。承担河泉村公共卫生服务，在今年疫情最严重时配合村上在街道义务值岗排查体温，去从每一个武汉回来的居民家里做体温检测，对工作尽职尽责没有任何怨言，能为患者解除疾苦为群众服务作为一名医生最大的荣幸，我的人生格言就是：患者的健康是我们执着的追求，患者的微笑是对我们最好的鼓励”。