吴艳云，女，汉族，大专，群众，1974年9月

工作单位：唐山路北艳云诊所，从事医生工作27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

个人简历（包括获得荣誉情况以及今年抗击新冠肺炎疫情中的表现等）

本人毕业于河北北方学院，在滦县中医院工作8年，后辞职开个体诊所，一直从事医疗工作，对儿童常见病，多发病的治疗有独特方法，宫氏脑针调理各种常见病