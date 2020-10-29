河北省霸州市：王志勇

王志勇，男，汉，中专，群众，1972年4月

工作单位：霸州市开发区阳光嘉园王志勇卫生室，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人1990年毕业于廊坊市卫生学校，1990年到1993年廊坊市医院工作，1993年到1995年在霸州市中心卫生院工作，后一直在个人门诊工作，工作中一直将患者放在首位，想患者之所想，急患者之所急，今年的春节，一场突如其来的疫情，让我更懂得了责任的重要性，每天我们按照上级的安排，戴口罩，勤洗手，适当通风，保暖，加强护理，严格消毒，比平常更加仔细地用消毒液配比擦拭房间和床铺的每一个地方，坚决杜绝病菌的产生，织密疫情防护网。之后立即马不停蹄赶往镇卫生院参加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控紧急会议。由于疫情紧急，医用口罩、“84”消毒液、酒精、体温计等防护物资成了紧俏物，防护服、护目镜更是极度缺乏，镇卫生院库存告急。即使防护物资不够用、自我防护措施不到位，也冒着被感染的风险，毅然决然地奋斗在抗疫一线，挨家挨户进行摸排，逐个量一遍体温才算放心。给村民发放口罩，给湖北返乡人员测量体温，一忙就是一上午。来不及吃午饭又急忙赶往几位刚摸排出来的从湖北返乡人员家里，进行体温测量并询问情况。没有豪言壮语，没有惊天动地的业绩，但是几十年来扎根基层，心系群众疾苦，关心群众安危，疫情面前，才会毫不退缩、勇担职责、践行使命，保障了一方百姓的健康安全。