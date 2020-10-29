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河北省廊坊市：王建功

2020年10月29日15:34 来源：人民网-人民健康网

王建功，男，汉，中专，党员，1968年11月

工作单位：河北省廊坊市安次区北史家务乡古县村王建功卫生室，从事医生工作29年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人王建功，于1996年中专学历毕业于廊坊医学院，后工作于廊坊市医院，在医院工作期间，对工作，病人认真负责，同时利用休息的时间继续钻研，努力学习，后到河北省医科大学深造，2008年毕业于河北省医科大学，为了解决农村看病难，看病贵的问题。毕业后，在古县村开办了卫生室，至今一直工作与古县村卫生室，从医几十年，获得患者的一致好评。

2020年的春节突发的疫情，让身为党员的我决定，必须为一方百姓做一些什么，大年初三卫生院召开了紧急会议，目的为如何更好的预防新冠病毒，那时候正是疫情最严重的阶段，口罩，消毒液，防护服紧缺，在这种临危关头，我不顾个人安危，在村里展开了排查，挨家挨户逐一排查，有武汉接触始的登记上报，有发热的登记上报，那几天经常是从早忙到晚，要把村内的村民排查一遍才能放心，积极在村口参与执勤，穿上防护服，一穿就是一天，为出入的村民保障他们的安全，没有执勤工作时，在村内广播播报防疫小常识，为大家提供便利，更是为村民建立防疫安全群，大家在群内有任何问题随时向我提问，我也会每天在群内发防疫小常识。疫情面前，人民的安危大过一切，这也是我作为党员作为医生放在首位的。 

(责编：李轶群、许晓华)


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