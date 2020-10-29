河北省沧州市：王桂芝
王桂芝，女，汉，专科，群众，年月
工作单位：河北省青县城里第一卫生室，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
在青县基层卫生室中服从上级部门管理，医术精湛，擅长中医，尤其在治疗痔疮、面部皮肤、各种慢病、疑难杂症、儿科慢病调理、小儿气管炎、哮喘、穴位老慢支、哮喘等方面取得患者好评，年治愈患者万余人。在2020年的疫情没让营业期间，服从上级安排，对于青县支援武汉归来的医护工作者表彰大会上捐赠2万多慰问品。
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