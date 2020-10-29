仝巨铎，男，汉，大专，群众，1983年6月

工作单位：运河永安诊所，从事医生工作13年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

仝巨铎，男，06年毕业，一直从事于医疗行业，坚守岗位，治病救人，对于贫困患者多次免费用药，免费治疗不收费用。

疫情期间，为社区居民做好疫情防控的宣传指挥工作，火车站值班排查新冠肺炎，严防死守，积极投身到抗击疫情的工作中。