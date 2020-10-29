河北省保定市：田江坤

田江坤，男，汉，中专，群众，1983年10月

工作单位：蠡县林堡乡林堡村田江坤卫生所，从事医生工作10年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本着服务百姓的理念在郭家庄村从业20余年，我是田江坤，林堡村的村医。话说基层医疗人员如同天上的繁星，在城市，乡村的各行各业，用他们的光和热，为社会增添着正能量，我也有幸成为其中的一员，在村里经营着一家诊所，全心全意的为村里的人们做着服务，也受到村民的喜爱。于我而言，乡亲们的一句赞美，一句表扬都是莫大的开心。锦旗挂满了墙，是大家对我无声的肯定，金杯银杯，都不如大家的一句“好”来的更有动力。10几年能在自己热爱的岗位，做着服务百姓的事情，非常欣慰。本村的五保户因瘫痪10多年，家中无人照料，而且经济又十分困难，我就主动上门了解病情，为他免费治疗，测血压，查心率，测血糖，还耐心向他讲解偏瘫的知识，帮他做康复锻炼得到了广大群众的赞扬，像这样的事情还有很多很多。

在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。