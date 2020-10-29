河北省黄骅市：孙瑞霞

孙瑞霞，女，汉，中专，群众，1993年1月10日

工作单位：黄骅市黄骅镇沈庄树香卫生所，从事医生工作4年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

受母亲影响，从小致力于学医，卫校毕业以后，一直服务在基层。已是两个孩子母亲的我，白天在诊所坐诊服务，晚上还要照顾孩子。不甘于活在母亲影响力下，近几年一直学习绿色治疗方法，膏方、穴位针、贴敷等，受到广大患者的欢迎。

在疫情期间，诊所关门的情况下，在村里值班给进出村的村民量体温做登记。