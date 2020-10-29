河北省邯郸市：孙建飞

孙建飞，男，汉，中专，群众，1981年1月

工作单位：河北省邯郸市永年县东杨庄镇西杨庄村孙建飞卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

孙建飞男，2000年毕业于邯郸永年卫生学校临床医学系结合专业，毕业后响应上级政策于2002年3月从事农村卫生事业，具有扎实的专业基础知识，工作认真负责，技术精益求精，于2013年6月至2017年2月于河北医科大学函授学习取得大专学历，在工作中兢兢业业、任劳任怨、刻苦钻研，锐意进取，得到了患者的赞誉、同事的好评。在行动中以希波克拉底誓言为自己的行动准则：一、全心全意，热情为患者服务。从医十几年来来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，让患者痛苦而来，微笑而归一直是我服务和工作的宗旨，患者就诊，是信任我，把健康乃至生命交给了作为医生的我，尤其在半夜有儿童来诊治的时候我总是不厌其烦，因为儿童不能叙述自己的病痛，小点的以哭闹代替，做心电的患者，上了年纪的，我帮助他们翻身有时脱掉袜子，从来没有嫌弃，对待患者不分家庭境况是富是贫、社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释工作，在工作中，时刻为病人着想，从检查到治疗，为患者精打细算，如果遇到远道而来的患者，经常下班很晚尽量当天检查，明确诊断，给予及时治疗。

二、不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解各种疾病发展的新动态，积累新经验。

三、工作严谨，责任心强。从医多年来，自己一直保持着高度的责任心、良好的职业道德、严谨的工作态度，并有较强的综合分析能力。在空前紧张的医患关系面前，不抱怨，牢记救死扶伤的职责，严格要求自己，加强医患沟通，提高服务品质，不断学习掌握医患沟通技巧。，使单纯的医患关系变成了亲情关系。此外，自己还非常重视诊疗过程中的心理疏通，在给病人看病时，关注患者的心理变化，坚定不移地认为一个亲切的笑脸、一个鼓励的眼神、一句温暖的问候语、一个拉扶的细心动作本身就是一味对症良药。从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得了病人的理解、支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。

四、热爱祖国，拥护中国共产党的领导。作为一名中国共产党党员，自己以身作则，积极参加单位组织的政治学习，认真领会理论精神，并积极参加各种义务劳动，

五、在工作中自己踏实认真，待人真诚，勤劳朴实，团结同志，宽以待人，从不计较个人得失，无论上班还是休息，病人利益第一，随叫随到，合理用药，合理治疗，不用权谋私，不开搭车药，在病人中树立了良好的职业形象。六、在对待同事关系上，业务中我们经常沟通，如有不明白问题我总是虚心的向上级医疗机构的请教，在日常生活中，我对待同事就像对待自己的家人一样，每逢节假日朋友都出去度假我依然在家看护我的患者是我内心非常充实。一个医生取得病人的信任从来不是靠广告、靠包装，而是靠高水平的医疗技术，高质量的服务和高尚的医德，通过病人的体会口耳相传。在当前市场经济的大潮下，说实在话，行医也是生财之道。但君子爱财，取之有道。中医针灸治疗慢阻肺由于治疗时间长；花费大，除了关心、爱护、尊重他们，更要实实在在地为他们想方设法解决问题。如我村韩某的父亲在治疗慢阻肺时必须经常上市级医院治疗，花费数额巨大，儿熄为此事与儿子吵架，后来我得知情况后，主动与家属联系和厂商协调减免了一部分费用，病人家属激动地说：“王医生真好！不仅救了我父亲的命，还给我们家省了几千块钱。真是太感谢了。”2005年7月，一个电话打过来：“孙大夫，快来救命。”原来是村里一位小伙子和媳妇赌气，喝了农药。我快速跑过去，简单询问，快速检查后，立即给患者注射了大剂量的阿托品。之后他们把患者护送去医院，患者得到了及时救治。2005年我村一村民患有鼻部肿物，整宿不能睡觉由于家庭条件限制，在看到此情况后，我率先拿出五千元治疗费用帮忙渡过难关，并积极帮助家属联系工作，使家庭情况得以改善。

总之，在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在竞争中求生，在竞争中求发展，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。