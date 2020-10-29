河北省邯郸市：苏新增

苏新增，男，汉，中专，群众，1976年5月

工作单位：河北省邯郸市曲周县白寨乡布寨村卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

苏新增男邯郸市曲周人中专文化现任卫生所所长，担任乡村医生20年来，以卫生室为家，凭着崇高的医德，精湛的技术，为病人除疾治祛病，排忧解难，全心全意为农民服务，为本村2000多村民保健康，从未出现医疗事故，赢得了广大群众的信赖和赞意，多次受到主管部门的表彰。

走上乡村医生的道路，受父亲的影响，他是一位德高望重的医生，在跟随他的日子里，经常看到因疾病备受折磨的村民痛苦表情和治愈后的满面笑容以及父亲当时自豪与满足之情，所以就立志学医，父亲把他一生的技术经验传授给我，并且教会怎样做人做事。在邯郸卫校西医学习三年，考试合格成为合格的执业医师。在自己工作的20年里，始终坚持一颗为病人负责的心，对待病人似亲人，急病人之急所急，想患者所想。把自己的联系电话打印出来贴在卫生室的门上。不论患者白天与黑夜，夏收与秋种，一个电话，随叫随到。我还记得那是2016年的冬天，下大雪的那天夜晚。一阵急促的电话铃声把我吵醒，听筒里传出急促的喊声：“快点来俺家，孩子不醒人事了。”我一听知道是张奶奶家的孙子生病了，赶紧穿上衣服，背上急诊箱，就出门。哎呀！北风吹、大雪下，冻得我只打哆嗦。但是想着张奶奶生病的孙子，也顾不上被风雪吹打的脸，一路小跑到张奶奶家。进屋就看到孩子双手握拳，两目上视，喉中痰鸣，全身颤抖。快速询问病情，测体温。啊！体温39.9度。明确诊断，高热惊厥，针刺人中，涌泉，十宣，酒精加热水擦拭身体。几分钟后，孩子：“哇！！”！的一声哭出了声。这时我知道孩子缓过来了，憋在心里的一口才松了下来。马上又嘱咐让张奶奶给孩子喂上退烧药。就这时手机又响了：“郭旗，你大爷上不来气来，赶紧过来吧。”我跟大娘说：“别慌我马上就到。”之后我给张奶奶交代了一下注意事项后，消失在去郭大爷家的路上.......像这样半夜出诊的事说起来真的挺多，但从来没有收过1分钱出诊费，30年来，跑遍了村里的大街小巷，熟悉着每户村民的健康情况，谁家是慢性病，谁对哪些药物过敏，谁家又有几个孩子，自己心里一清二楚。由于工作繁忙，没有睡过一个安稳觉，没有过一个轻松愉快的节假日。

随着医学水平的不断提高、学习渠道的增多。我通过互联网平台，参加多种学术会议。响应国家限制大量使用激素、抗生素；学习新技术，新疗法。对病人采取绿色疗法，中药贴敷，口服液体疗法，三九、三伏穴位贴敷注射治疗慢性肺病都取得很好的效果。学习治病治未病的理念，积累新经验。凡是在这看过病的人都夸我学历不高水平高，不是亲人胜亲人的好医生。

自从实行合作医疗以来，积极响应号召，开展微机收费，执行惠民政策，药品零差价，解决群众看病难看病贵的问题。保持党员形象，廉洁自律。认真开展公共卫生、妇幼保健、儿童预防接种各项工作；免费给65岁以上老人体检建档案。爱心是行医的信念和做人的根本。多年来，先后为孤寡老人、贫困户减免医药费，陈旧还发黄的欠条达6400元，从未主动上门要过钱，对于大病就医困难户伸出援助之手。崇高的医德，良好的医术，踏实的作风，赢得了农民群众的心，换来了那么多的荣毅和赞语。

总之，在今后的工作中，自己会更加努力，学习新技术，运用新方法，更好的解百姓之疾苦，保群众之安康。’