河北省高碑店市：苏成亮

苏成亮，男，汉，大专，群众，1984年10月

工作单位：高碑店市西大街区社区卫生服务站，从事医生工作10年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从医十年，从没收过病人的出诊费，即使半夜三更出诊，也是如此。对于经济困难的患者，我还采取赊欠医疗费等他们条件稍微好点以后再补上医药费或者免费帮他们治疗，为患者排忧解难。农村的医疗条件有限，危重病人需要送专业医院治疗，不管什么时候，只要病人或者家属有要求，我都会随车护送，陪同诊疗。每个月差不多都会给村民免费测血糖，量血压，查心率，测脉搏等常规检查，并定期讲授健康知识，防病知识，对村民进行健康教育，大家很暖心的叫我“苏善人”，哈哈，实在是对我最大的肯定。

在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。