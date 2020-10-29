河北省衡水市：司爱民

司爱民，男，汉，中专，群众，1983年10月

工作单位：河北省衡水市景县王谦寺镇西张庄村，从事医生工作17年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我是一名村卫生室医生，自新冠状肺炎疫情发生以来，主动请缨奋战在防控一线，始终严格要求自己勇于承担，冲锋在前，为打赢这场疫情防控阻击战尽一份力。

在思想上我将继续深入学习，坚定共产主义精神和理念，始终不忘自己的身份，吃苦在前，享受在后，树立正确的世界观、人生观和价值观，使自己始终保持积极向上的心态，能够正确面对挫折，辩证地看待问题，从而更加努力地开展工作。

在工作上我将继续坚持高标准、严要求，努力做好自己本职工作，紧盯各项目标任务，聚焦三大攻坚战，乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等重点难点工作，努力推动工作在上新台阶。