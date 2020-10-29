河北省石家庄：申玉通
申玉通，男，汉，大专，政协委员，1961年5月
工作单位：石家庄市藁城区宇通医院，从事医生工作40年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1986年毕业于成都中医学院，1990年创建藁城宇通医院，1991年石家庄地区卫生局授予“”白求恩式白衣战士”称号，2003年积极参与抗击非典工作，组织全院职工进行街口执勤，喷撒消毒液，协助村委会排查从京返回人员隔离，测量体温等工作，由于工作认真负责，被藁城市政府授予“”抗非典标兵”荣誉称号。2003年，2009年两次被评为优秀政协委员。在2020年初爆发的新冠肺炎的疫情战役中，在上级政府的领导下，开展防控工作，申玉通带领全院人员积极投入到卡点值守，灭菌消杀，人员排查等工作，并积极捐款捐物支援抗疫一线，受到上级领导和主管部门的表彰，被藁城区政府授予“”鼎力相助抗疫情，不忘初心显担当”的荣誉证书，并在藁城电视台新闻联播节目中播出。经常刻学习，努力钻研中医知识，和有关部门协作完成治疗乙型肝炎科研项目，平衡疗法治疗腰间盘突出，两项科研项目，通过科委组织的专家鉴定，并获科技成果三等奖。省级以上刊物发表论文二十余篇，随着诊疗技术的提高，治疗效果得到提升，为基层大量患者解除了病痛。
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