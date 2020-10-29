河北省邯郸市：聂秀丽

聂秀丽，女，汉，中专，群众，1977年3月

工作单位：临漳城市之星C区社区门诊（临漳牛伟门诊），从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

聂秀丽，1998毕业于邯郸医专附属医院，并留本院实习两年。怀着扎根乡村，服务最基层老乡的梦想，在基层工作数年。为了更好的学习医学知识，医疗技术，于2008年至2011年期间，又到石家庄医学高等专科学校学习3年并取得毕业证书。用自己所学专业知识，更好的服务于老百姓。从医20年来，受到乡亲们的好评不断，锦旗表扬无数。我在自己热爱的工作岗位，做着力所能及的事情。

疫情期间做了一些工作：在新型冠状病毒肺炎疫情期间，我国广大基层工作者也奋战在第一线，我也有幸成为其中一员。随着病情在全国的迅速蔓延，我们在卫生院领导的带领下进小区消毒，在路口排查，卡点测温。开展日常诊疗，消除人们的恐慌。做好初筛，发现可疑病例，及时上报隔离。