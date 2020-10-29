河北省武安市：孟振斌

孟振斌，男，汉，大专，群众，1976年8月

工作单位：河北省武安市阳邑东街振斌卫生室，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1992年一1996年邯郸卫校学习，实习。

1996年一至今在本地开诊所。其中参加过很多的学习和考试，也获得了很多的证书和荣誉。我本着全心全意为父老乡亲的健康而服务，为当地的老百姓尽我的微薄之力，所以在当地也得到了群众的拥护和认可。在今年新冠肺炎疫情期间我又参加了村里组织的疫情排查防控，为大家的健康保驾护航。