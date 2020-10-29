河北省保定市：马志擎
马志擎，男，汉，中专，党员，1968年2月17月
工作单位：蠡县祁家口村卫生室，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
很荣幸能参加最美基层好医生评选活动。成长在中医世家的我，自18岁从医以来，就一直努力让自己成为一名优秀的乡村医生，每天上班耐心接待患者，细心解释病情，不管雨天雪天出诊，从不叫苦。2003年非典肆虐，卫生院人员较少，我协助卫生院疫情的检测，体温的筛查，早发现，早报告，早诊断，早治疗。2004年被县政府评为“年度优秀卫生工作者”称号。此次新馆病毒战役中更是义无反顾地积极投入到抗击疫情斗争中，鼓励从医的儿子去路口执勤。我积极配合村委会和卫生院，从外来返乡人员的体温监测，防疫知识宣传，到挨家挨户疫情排查及上级组织的募捐活动，我都是首当其冲，体现了一个党员的积极性，先进性的带头作用。今后在自己的岗位上，学习更多的专业知识，充实自己，为村里乡亲的身体健康做点贡献，为最美基层好医生增色添彩。
疫情期间，我积极配合村委会和卫生院，从外来返乡人员的体温监测，防疫知识宣传，到挨家挨户疫情排查及上级组织的募捐活动，我都是首当其冲，体现了一个党员的积极性，先进性的带头作用。今后在自己的岗位上，学习更多的专业知识，充实自己，为村里乡亲的身体健康做点贡献，为最美基层好医生增色添彩。
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