河北省河间市：马章增

马章增，男，汉，中专，群众，1979年2月

工作单位：河间市卧佛堂镇小章村卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从事医生20多年，服务基层老百姓，为患者解除疾苦。尊重每一位患者，视病人如亲人，收到了多名患者的锦旗，定期组织义诊活动。

疫情期间，在一线工作，接触高热病人，筛查工作，不畏辛苦，严防死守，站好每一班岗。