河北省邢台市：马建清

马建清，男，汉，大专，群众，1972年5月

工作单位： 邢台市邢州北路社区卫生服务站，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

马建清，男，汉族，在河北省邢台市襄都区邢州北路社区卫生服务站任全科医师，本人毕业于河北省燕山医学院，在邢台市人民医院实习两年，曾就职于邢台市军分区医院，后成立邢台市襄都区邢州北路社区卫生服务站，从事基层居民的健康与慢病调理工作，从医20多年的行医过程当中，认真学习，不断进取，非常之喜欢祖国传统医学，努力学习儿科，内科，糖尿病等慢性病的诊断与治疗，为基层社区公共卫生服务一直努力，尤其2020年新冠疫情的到来，积极献身抗议工作中，认真承担本辖区包括附近小区的体温检测工作前后60多天的时间里，从社区门诊到隔离居民居住地为100多家居民提供了口罩。消毒水等。

在不少人看来，做基层医生过于辛苦。但是，我却认为：“治病救人是医生的职责所在。像我们乡镇的老年人、未成年人多，贫困家庭也比较多，这里正是需要我的地方。”