吕新波，男，汉，大专，群众，1978年9月

工作单位：北沟头村卫生室（一），从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我是吕新波，大专文化，现在是北沟头村的村医。医生这个职业是光荣而崇高的，不仅是能以肉体上解决人的痛苦，而且在精神上也能给人安慰，所以选择了这个职业必须全身心的投入，才能全心全意为人民服务。在村卫生室工作期间，在自己的工作岗位上默默倾注了大量的精力和心血，由于工作认真出色得到了老百姓的认可。这些年，离诊所远的，或者孤寡老人，只要有问题，二话没有就出诊，无论是下雨，下雪，白天黑夜，摔个跤，擦破点皮，都是常事。记得06年冬天的一个深夜，村北头刘大爷突发腹痛，恶心呕吐，我连忙赶过去。诊断患者麦氏点压痛，反跳痛，发烧39度，我立即给他输上液，并把他送到镇医院，进行了阑尾切除，处理完回到家已经凌晨两点了。孤寡老人生病我都会主动送上药品，感冒发烧的从来不收取费用，20年间这样的事情还有很多很多，但我无怨无悔，村民都喊我“吕神医”，我觉得一切都值了。

疫情期间做了一些工作：

在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。