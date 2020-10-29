河北省廊坊市：骆新月

骆新月，女，汉，大专，群众，1978年7月

工作单位：廊坊市广阳区南尖塔镇大马坊村骆新月卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1998年毕业于廊坊市卫校，从事大马房村村医至今。2017年取得执业证书2019年取得大专学历。冠状肺炎期间做好积极宣传，通过学习不断丰富自己的知识，不仅提高了自身综合分析问题的能力，同时还拓宽了解决问题的思路和方法。在工作中能够做到以社区卫生工作为主线，不断提高管理水平和业务能力为宗旨，在自己负责的工作岗位上能够认真履行职责，较好地完成了上级部门及领导交付的各项工作任务，圆满的完成了公卫各科室的协调工作，赢得患者的一致好评。疫情期间，来就诊的患者积极做好登记，发热的患者及时上报处理，在整个过程中，不但冒着染病的风险，而且还要对患者进行心理安慰，与患者及家属沟通，减轻他们的心理负担。此时此刻，在她的心中，个人的安危已不再重要，人民的生命安全高于一切。苦点累点危险点都不要紧，只要我们能早日战胜新冠病毒的疫情，所有的付出都是让人欣慰和值得的，因为我是一名光荣的白衣战士。