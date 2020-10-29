河北省邢台市：刘志英
刘志英，女，汉族，大专，群众，1966年9月
工作单位：临城县鸭鸽营乡东鸭鸽营村卫生室，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
刘志英从工作开始至今对待每一位病人，都能做到认真检查、详细解说、对症施诊，当遇到患者或家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释，时刻为病人着想，从检查到治疗，都为患者精打细算，急病人所急，想病人所想。同时在工作中也坚持不断学习新知识、新技术、新疗法，了解疾病发展的新动态，并应用到实际病例中，随着时间的增长，于学习实践中总结了一套自己的医案。
伴着医疗技术的不断提高，百姓的口碑相传，来诊所就医的不再只是周边的村民，很多跨县夸市的患者也都慕名而来，不问时间，不论节假日，没有下班时间，半夜起来接诊都常有事，十几年如一日的坚守，力争让每位来就诊的患者都能解除疾苦也成了心中坚定不移的信念。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn