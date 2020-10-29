河北省任丘市：刘广辉

刘广辉，男，汉，中专，群众，1965年9月

工作单位：任丘北汉乡大李庄村刘广辉诊所，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从事医生30余年，一直把服务于基层老百姓作为重点，救治很多患者，得到村民的认可，纷纷送来锦旗表达谢意。

疫情期间轮流值班，捐献口罩和消毒液，一场没有硝烟的战争，一直冲在前头，宣教疫情防控知识，保护人民健康。