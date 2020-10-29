河北省保定市：凌艳杰

凌艳杰，男，汉，中专，群众，1978年1月

工作单位：高阳镇南关村凌艳杰卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从医二十多年来，自己及患者之所及，帮患者之所需，忧患者之所忧，想患者之所想，始终坚持医者父母心的原则，对待患者不分家庭情况，是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者的安全放在第一位，对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查，详细解说，兢兢业业施诊。当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地做好家属解释工作，不管工作多忙多累都坚持每天下班前详细查看每一位病人的，掌握病人的病情变化，半夜起床抢救病人的事情20年间不计其数。工作中，时刻为病人着想，从检查到治疗，为患者精打细算，从不让病人多花一分冤枉钱。

在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。