李映，女，汉，专科，群众，1982年10月

工作单位：河北省石家庄市藁城区南街卫生室，从事医生工作15年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

李映，2000毕业于职教中心医士专业。在基层工作数年后为了更好的学习医学知识，医疗技术，于2013年至2016年期间，又到石家庄医学高等专科学校学习3年并取得毕业证书。用自己所学专业知识，更好的服务于老百姓。从医15年来，受到乡亲们的好评不断，锦旗表扬无数。我在自己热爱的工作岗位，做着力所能及的事情。

疫情期间做了一些工作：在新型冠状病毒肺炎疫情期间，我国广大基层工作者也奋战在第一线，我也有幸成为其中一员。随着病情在全国的迅速蔓延，我们在领导的带领下参加了高速路口监测体温及排查工作。开展日常诊疗，消除人们的恐慌。做好初筛，发现可疑病例，及时上报隔离。