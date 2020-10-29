河北省邢台市：李秀平

李秀平，男，汉，大专，群众，1967年9月

工作单位：任县永福庄乡李屯村卫生室，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

李秀平毕业于承德卫校，在邢台市人民医院进修两年，刻苦学习，不断学习老师的精湛技术，取得先进经验，能够熟练运用于临床，在各方名医传授经验学习的课堂上，用心学习，认真记录，为各种疾病的理论、概述、治病、预防、康复、后期治疗等方面有很好的应用知识，近两年不断学习各种疾病的治疗，对颈痛、腰腿痛有各种诊断和治疗方法，治疗效果深受广大群众好评，李医生在农村工作经常为贫困的老年人免费针灸、理疗，为一方人民服务号，为大众健康服务！