河北省唐山市：李秋梅

李秋梅，女，汉族

中专，群众，1974年7月

工作单位：唐山市丰南区小集镇鸭子村卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

自从医以来，自己急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭情况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查，详详细细解说，兢兢业业施诊。不断学习提高医疗技术水平。作为一位名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。尤其是疫情期间，为了抗击疫情，勇敢的站在前线，晚上还要站在冷风中为来往的人群检测。种种付出与辛苦难以言表。