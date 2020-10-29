李磊，男，汉族，大专，群众，1983年9月

工作单位：邢台市经济开发区留村乡东北流李磊卫生室，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

李磊，男，汉族，毕业于河北医科大学，于邢台人民医院实习进修，之后投身农村基层医疗，凭借扎实医学功底以及坚持不断的学习立根农村。

从工作开始至今对待每一位病人，都能做到认真检查、详细解说、对症施诊，当遇到患者或家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释，时刻为病人着想，从检查到治疗，都为患者精打细算，急病人所急，想病人所想。同时在工作中也坚持不断学习新知识、新技术、新疗法，了解疾病发展的新动态，并应用到实际病例中，随着时间的增长，于学习实践中总结了一套自己的医案。

伴着医疗技术的不断提高，百姓的口碑相传，来诊所就医的不再只是周边的村民，很多跨县夸市的患者也都慕名而来，不问时间，不论节假日，没有下班时间，半夜起来接诊都常有事，十几年如一日的坚守，力争让每位来就诊的患者都能解除疾苦也成了心中坚定不移的信念。