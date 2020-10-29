河北省邢台县：李聚林

李聚林，男，汉族，大专，群众，1970年9月

工作单位：邢台县南石门镇南小郭村第八卫生室，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

李聚林在很小的时候。受到父亲的熏陶，就立志要成为一名医生，因为父亲是一名为农村医疗卫生工作的服务者，常常教导我们一生要有“救死扶伤”、“治病救人”等等道理。为了方便村民看病，杨医生总是送诊上门，他的手机号和家里的座机号附近村民都知道，遇到有患者无法出门打来电话需要帮助，无论多远、多晚他都会去，为此跑遍了周边其他村庄的每一条路，也熟悉每一户村民的身体状况，谁家里老人有慢性病，谁的小孩最近感冒，都比较清楚。

作为村民们的健康守护者，李医生深知自己岗位的重要性，为了学到更多医学知识，提升自己的医疗技术，他常常在白天忙完以后利用晚上休息的时间钻研医术，在老年人慢性疾病和儿科等方面精益求精，利用外出培训的机会向上级医院的医生学习，希望能最大限度地为村民减轻病痛。

30年来，尽管病人多、责任重、收入少，但李医生依旧在坚持，他把每一位村民当作自己的家人，除了在专业上进行诊疗外，在心理上也会进行抚慰。“老人们对病情了解不多，常常会感到惶恐，耐心、仔细地对他们进行解释，帮助他们放下心理负担，才能更有利于康复。”李医生说，看到村民们能够越来越健康，自己的工作得到认可，就有了继续坚持下去的动力，也希望乡村医疗条件能够越来越好，有更多的专业医生能够走进基层，为村民们服务。