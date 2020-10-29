李唤明，男，汉，大专，群众，1981年12月

工作单位：后赵各庄村卫生室，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人从事医生20多年，兢兢业业，服务于广大老百姓，治病救人。

村口高速口早中晚值班，为工作人员捐赠消毒液，口罩等物资，被评为“抗击疫情积极分子”积极宣传新冠肺炎防控知识，提醒广大人员做好防护，以实际行动践行着医护工作者的初心和使命。