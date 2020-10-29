河北省邯郸市：李红芳

李红芳，女，汉，本科，群众，1978年11月

工作单位：河北省邯郸市复兴区康庄乡卫生院，从事医生工作12年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我是一名来自于基层的医务工作者，于2008-9月参加医疗工作。2010.9--2012.7在石家庄和平卫生中等学院进修临床专业。2012年年底取得执业助理医师资格。正式成为一名临床大夫，投入于基层卫生服务中。期间为了提升自己的业务水平，先后取得的专科和本科的自修学业。取得了西药师资格和中药师资格。

在医疗工作中，真正做到急病人所急，想病人所想。对待患者多一分关爱，多一点温暖，最大程度上的为患者解除病痛，在诊疗过程中尽可能的减轻患者的就医负担。多少年的努力得到了广大患者的信赖，也得到了领导的认可，于2017年被评选为邯郸市的市人大代表。

2020年春节前夕，新型冠状病毒感染的肺炎在武汉爆发，并迅速在全国蔓延，疫情开始后，我们在各级领导的安排和部署下，医院整体人员整装待阵，加入到疫情的抗战之中。疫情就是命令，防护就是责任。在这场新冠病毒的战役中，我作为一名人大代表，作为一名医务人员，义无反顾奔向防疫的第一线。高速口的站岗测体温，防疫点的坚守，在各个岗位上轮流穿梭，没有节假，不计时间，我们内心的信念只有防疫病情。为控制新冠的蔓延和发展做好这一道坚固的防线。疫情得到了控制，虽然可以放松一下心情，但却不能忽视。

经历过新冠的战役，让我更加坚定了自己以后的路，我会努力提升自己的业务水平，本着”救死扶伤”的理念，更好的服务于我们基层的卫生事业，为那些需要我们的人尽上自己的微薄之力。