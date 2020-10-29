河北省徐水县：李冬梅

李冬梅，女，汉，中专，群众，1971年5月

工作单位：徐水县任庄村卫生室，从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

李冬梅，97年至今，工作于任庄村卫生室。村里百姓常说“乡村医生，一样头顶光环”，这是对我二十几年工作的肯定，听了暖心。随着医改的深入，老百姓对医疗健康的需求越来越大，过去那种“大病托，小病扛，重病等着见阎王”已经成为老黄历。如今“有病就治，无病保健”已经成为一种自觉，基层卫生服务业务量增加，我的诊所近年来门诊量节节攀升，每年以30%的速度递增，随访的糖尿病，高血压慢性病越开越多，从而对医生工作量和医术水平提出了更高的要求。工作中我都是以病人为中心，及病人之所急，帮病人之所需。在老大夫的领导下，经常挨家挨户随访，为了掌握比较全面的医疗知识，在干好本职工作的前提下，利用业余时间学习更多的知识，更好的服务百姓。

在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。