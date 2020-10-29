河北省邢台市：籍景华
籍景华，男，汉，中专，群众， 1971 年5月
工作单位：籍景华儿科门诊部，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1996年参加工作从事医疗服务工作至今，在医疗卫生岗位上整整工作了25年，在这25年里，尽职尽责为患者服务，不断努力进取，使自己更优秀，相继去石家庄、北京等各大医院进修学习。
疫情期间不断为群众发放84消毒液、酒精、口罩等防疫用品，并为邢台红十字会捐物、捐款共计3万余元，并为邢台市三院医护人员捐款捐款共计20多万元。
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