河北省邢台市：籍景华

籍景华，男，汉，中专，群众， 1971 年5月

工作单位：籍景华儿科门诊部，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1996年参加工作从事医疗服务工作至今，在医疗卫生岗位上整整工作了25年，在这25年里，尽职尽责为患者服务，不断努力进取，使自己更优秀，相继去石家庄、北京等各大医院进修学习。

疫情期间不断为群众发放84消毒液、酒精、口罩等防疫用品，并为邢台红十字会捐物、捐款共计3万余元，并为邢台市三院医护人员捐款捐款共计20多万元。