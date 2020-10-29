河北省邯郸市：胡风豹

胡风豹，男，汉，大学，党员，1954年09月

工作单位：河北省邯郸市永年县第一医院，从事医生工作33年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

胡风豹，曾任邯郸市永年区第一医院儿科主任25年，从事儿科临床工作33年，副主任医师，具有丰富的临床工作经验。退休后创办了“胡风豹诊所”。擅长小儿呼吸糸统疾病，消化糸统疾病，过敏性疾病，脑发育不全，新生儿黄疸等。特别是现在利用中西医结合的方法治疗各种疑难杂症。

在新型冠状病毒肺炎疫情之下我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入村摸排工作，哪里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。