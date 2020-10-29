 河北省沧州市：韩卫卫

韩卫卫，女，汉，大专，群众，1977年3月

工作单位：沧县济生医院，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从事儿科专业十余年，曾在盐山阜德医院儿科，沧州中心医院儿科进修学习，擅长小儿肺炎，发热，腹泻，手足口病，病毒性脑炎，肠系膜淋巴结炎，支气管哮喘等常见病的诊断和治疗。