河北省邢台市：韩素霞

韩素霞，女，汉，大专，群众，1970年10月

工作单位：邢台桥西天合嘉园社区卫生服务站，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

韩素霞，女，1970年10月出生，在邢台市天合嘉园社区服务站工作，大专学历，执业医师，2010年曾在河北省中医院进修一年，2011年在北京西苑医院进修一年，擅长运用中医中药，针灸治疗不孕不育、心脑血管病及后遗症，脾胃不和等各种急慢性病症。

从医二十多年来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫、社会地位是高是低，始终把患者的健康放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释工作，不管工作多忙多累都坚持认真诊治每一位病人，掌握病人的病情变化。不能正常下班，顾不上吃饭是常有之事。在工作中，时刻为病人着想，在治疗中，为患者精打细算，如果遇到远道而来的患者，都会尽力当天把药熬出来，让患者带走。

以精湛的技术，高尚的医德，人文的服务，接待每一位慕名而来的患者。

不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，除了掌握基本理论、基本操作、基本技能外，经常坚持学习前沿技术，新的针法等，每一次都自己亲身体验，亲身感受，愿使每一位患者都能达到满意的疗效。只要患者满意，自己再苦再累都高兴。

疫情来袭，面对未知的危险，韩医生没有退缩，她主动进社区入户给外来返邢人员测量体温，一丝不苟地登记、筛查，宣传隔离及防护知识，安抚焦虑不安的心灵………超负荷的工作，并向社区捐赠价值五千元的药品和消毒防杀物资。“

韩素霞医生以其精湛的医术、踏实的医风，为基层医疗事业奉献了青春与热血。