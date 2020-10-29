河北省衡水市：付贤真

付贤真，男，汉，大专，群众，1980年12月

工作单位：河北省衡水市景县王瞳镇北王瞳村卫生室，从事医生工作18年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我是一名医生，面对疫情，救治病人是我的职责，面对困难挺身而出是我的责任。

随着新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延，防控工作越来越严峻，在这场没有硝烟的战场上，‘我是医生，我先上’的口号。依然是最响亮的口号，最豪迈的誓言。

群众的困难就是试金石，面对无情的‘疫情’，从个人而言，谁都希望避而远之，但是，为了群众的平安，为了祖国的明天，我们就应该冲锋在前，甚至将生死置之度外，给群众做出表率。

我自愿加入集中医学观察组，敬佑生命，履尽职责，救死扶伤，勇于奉献，不畏困难，坚决捍卫人民群众生命安全和身体健康。在今后，我也会发挥医生的专长，用扎实的专业知识和认真的服务态度来面对每天的工作，同时我也会虚心向有经验的前辈学习，发扬精神，不忘初心，牢记使命，相信我们一定能打赢这场无声的战役。