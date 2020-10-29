河北省邢台市：方志强
方志强，男，汉族，大专，群众，1986年9月
工作单位：临西县丽君中医馆，从事医生工作15年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
我个人认为乡村医生这一职业是光荣而崇高的，不仅能从躯体上解除病人的痛苦，而且在精神上也能给予安慰，既然选择了这个职业，就要热爱；只有全身心的投入，才能全心全意的为人民服务。作为一名党员、一名医生，时刻要牢记，视病人如亲人，对病人要热情，关心，耐心听取病人描述病情，听取他们的需求和意见。时时急病人之所急，痛病人之所痛，上班时严肃认真，细致诊查每一位病人，谨慎用药，严格执行操作常规，避免医疗事故的发生。努力做到不管是寒冬还是酷暑，白天还是夜晚，下雨还是下雪，上班还是下班，随叫随到，无怨无悔。
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