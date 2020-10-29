河北省邯郸市：樊丽娜

樊丽娜，女，汉，大专，党员，1983年11月

工作单位：河北省邯郸市涉县木井乡西豆庄村卫生室，从事医生工作14年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人2004毕业于衡水卫生学校社区全科医学专业，在涉县木井乡工作两年后，于2006年在西豆庄村独自经营门诊至今！期间于2010年考取河北医科大学，2014年考取职执业药师，2016年考取执业医师。2011年响应国家一体化号召合并与西豆庄卫生室！从医14年来，踏踏实实扎根基层，以自己所学知识服务于基层群众，让人们用最好的诊疗方案解决病痛！受到各位乡亲的一致好评和表扬！

疫情期间我一直坚守在抗击疫情第一线…排除艰难认真做好基层防疫工作！并且自费捐赠防疫药品帮助人们平安度过疫情…其实想想我做的很少！理距离我的目标还有很远距离！愿天下人人康健！