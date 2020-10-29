河北省廊坊市：樊金丽
樊金丽，女，汉，大专，群众，1978年12月
工作单位：颐和佳苑中医诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2001年毕业于廊坊卫生学院，毕业后01年到05年就业于廊坊市医院，在医院任职期间对待工作认真负责，对待患者耐心友善，获得一致好评，工作期间一直不忘学习，2006年医学研究所进修，2007年毕业，之后开办颐和佳苑卫生室，在卫生室工作期间，严格要求自己，注意各方面知识的扩展，急病人之所急，想病人之所想。2020年在新冠肺炎疫情中，坚守工作岗位，患者不能出门的时候，建立好患者群，替患者全面考虑，随时关注患者群，方便随时为患者解决问题，诊所的位置离广阳区的高速路口较近，需要去执勤的时候积极到岗位执勤，认真落实防控措施，面对疫情，积极乐观的情绪，健康向上的心态，也是一种强大的免疫力，我们无论来自何地，无论身处何方，都是休戚与共的命运共同体，面对疫情，救治病人是我的职责，挺身而出是我的责任
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