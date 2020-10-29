杜雨，男，汉，大专，群众，1980年10月

工作单位：河北省邯郸市永年县广府镇永北村第二卫生室，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

杜雨，执业助理医师。自2004年至今担任永北村卫生室医生，十几年年来，他立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注了大量的精力和心血，守护着当地农民的健康。他凭着崇高的医德、精湛的医术，为病人除疾祛病，排忧解难，赢得了广大群众的信赖和赞誉。

其主要事迹体现在以下几个方面：

一、义无反顾，立志农村卫生事业。2001年刚毕业，曾经在县人民医院、附院进修学习，由于工作认真出色，不计个人得失，任劳任怨，深得同事和院领导好评。在平凡的工作岗位上，他日诊临床夜读书，刻苦学习，勤奋钻研，尽可能多地学习和掌握医学知识，在专业上力求精益求精，对一知半解的经常向老医生、领导虚心请教。由于个人的努力，先后取得了执业助理医师。2008年，在手足口病防治过程中，陈因晚上出珍雨天路滑，不幸跌倒右上肢损伤，但仍然忍受剧痛每天坚持在一线，到患儿家中消毒杀菌，督导和宣传疾病防控，深得患儿家属及广大群众的感动。与此同时，可又有谁知道他家孩子因高烧正住在县医院接受治疗呢，他自己却没有去探视一次，更没有去陪护一天。

二、情系农村，关心广大群众疾苦。从事永北卫生室医生工作以来，每天上门就诊的病人非常多，十几年来共接诊病人不计其数，从没有收取一分钱诊疗费，由于工作繁忙，他从没睡一个安稳觉，从没过一个轻松愉快的节日。爱心是他行医信念和做人根本。记得2006年的一个晚上半夜，天刮风，下着雪，村民陈桂荣，突发上腹疼痛，面色苍白，呼吸困难，家人打电话给陈医生，陈医生意识的病人的病情十分严重，马上起床，拿起急救箱，氧气袋，等感人的事你自己编吧，，尽量写的感人至深，病人是肺气肿，肺心病，由于她技术过硬，口碑极好，周边村甚至外乡村的病人都慕名而来。得到杜医生精心医治的人，都夸他是个“学历不高水平高，年龄不大学问大，不是亲人胜似亲人”的好医生。

三、与时俱进，积极支持医改工作2008年，乡村卫生服务一体化管理工作在我县进行试点，他个人投资几万元，建成成了规范化村卫生室建设，实现六室分开，宽敞明亮，布局合理，制度齐全。按照镇卫生院的统一要求和部署，积极开展微机收费，合作医疗门诊统筹刷卡，使村民在卫生室门诊看病就能报销药费。把党和政府惠民政策落到实处，得到广大群众支持拥护和交口称赞。先后成功接待省内外领导、团体前来村室检查指导工作达20余次，获得一致好评。积极做好卫生服务工作，现在已为辖区1226口常住居民进行了健康查体并建立了居民健康档案，尤其为辖区137名老人，123例高血压病人，32名糖尿病人，7名重型精神病人建立健康档案并纳入健康管理，提供每三个月一次的上门随访服务。在老龄化趋势加快情况下，尤其关心老人健康，每年都亲自上门为65岁以上老人进行一次健康体检，并及时将查体信息存入档案，真正为老年人建立了身体“晴雨表”。2011年12月1号我县做为医改首批试点县，实行药品零差价销售，严格执行国家基本药品目录制度，从根本上改变以药养医的局面，解除看病难、看病贵问题。对于乡村医生来讲，这是个全新的挑战，压力重，任务多，每天都是超负荷工作，而待遇大幅度地降低。但他没丝毫怨言，仍然和往常一样工作在自己的岗位上，积极正确宣传医改政策，言传身教给其他乡村医生做思想动员工作，相信党和政府，困难是暂时的，也会得到妥善解决的。严格执行药品零差价销售，从不多收病人一分钱。认真开展公共卫生项目工作，免费为村民进行健康体检，规范建立居民健康档案作为卫生战线的每一位工作人员，我想，都应该以他为自豪，以陈为榜样，像他那样用高尚的医德、良好的医风、过硬的医术，解群众之疾苦，保百姓之安康。为和谐社会添砖加瓦，无私奉献青春热血。